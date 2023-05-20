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Себя беру за волосы и тащу: телеведущая Юлия Высоцкая уехала из России

Себя беру за волосы и тащу: телеведущая Юлия Высоцкая уехала из России

Представитель ведущей Юлии Высоцкой отказалась комментировать ее отъезд из России. Телезвезда опубликовала в социальных сетях фото, которое она сделала в лондонском аэропорту Хитроу.

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