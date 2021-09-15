Двое мужчин обвиняются в совершении серии мошеннических действий в отношении жителей Хакасии и Красноярского края

В производстве Следственной части следственного управления МВД по Республике Хакасия находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных п.
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