В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте алкогольной продукции

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю в ходе проведения оперативных мероприятий, в том числе, проверочной закупки, осенью 2022 года задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в незаконном обороте алкогольной продукции.
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