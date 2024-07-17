В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте алкогольной продукции

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю в ходе проведения оперативных мероприятий, в том числе, проверочной закупки, осенью 2022 года задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в незаконном обороте алкогольной продукции.