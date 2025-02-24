В ЕС стихли разговоры о необходимости победить Россию

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание, что европейские чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить о том, что РФ необходимо победить на поле боя.
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