Губернатор Петербурга поблагодарил Путина за организацию выставки-форума «Россия»

Мероприятие позволило городу представить свои ключевые достижения. В Петербурге состоялась двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Северной столицы Александром Бегловым, в ходе которой последний выразил благодарность главе государства за организацию на ВДНХ в Москве выставки-форума «Россия» и за инициативу по ее продлению.