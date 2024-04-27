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Губернатор Петербурга поблагодарил Путина за организацию выставки-форума «Россия»

Губернатор Петербурга поблагодарил Путина за организацию выставки-форума «Россия»

Мероприятие позволило городу представить свои ключевые достижения. В Петербурге состоялась двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Северной столицы Александром Бегловым, в ходе которой последний выразил благодарность главе государства за организацию на ВДНХ в Москве выставки-форума «Россия» и за инициативу по ее продлению.

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