Клава Кока и Дима Масленников показали кадры своего медового месяца в США

Молодожены не скрывают своего счастья. Клава Кока вышла замуж за Масленникова в августе 2026 года Социальные сетиКлава Кока и Дима Масленников отправились в свадебное путешествие, выбрав не традиционные Мальдивы, а Штаты.
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