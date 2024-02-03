Губернатор Бочаров: В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотника

Над территорией Калачевского района, а также района Заканалья в Волгоградской области за счет применения средств противовоздушной обороны (ПВО) сумели отразить атаку со стороны беспилотника, запущенного украинскими формированиями.
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