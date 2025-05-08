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"Мы потеряли всё": украинка подвела итоги шести лет правления Зеленского

"Мы потеряли всё": украинка подвела итоги шести лет правления Зеленского

Печальный итог правления Зеленского подвела украинка.Жительница Украины подвела итоги шести лет, что Владимир Зеленский находится у власти.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Теперь осталось только &quot;ПОТЕРЯТЬ&quot; ЗЕЛЮ... Ну, ПОДНАТУЖТЕСЬ...  ПЕРО ЕМУ В ЗАД по направлению к ТРАМПУ! ( два афериста)...
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