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ТАСС

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Гастрофест "Вкусы России" собрал в Нальчике производителей АПК из 40 регионов

Гастрофест "Вкусы России" собрал в Нальчике производителей АПК из 40 регионов

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) впервые принимает гастрономический фестиваль "Вкусы России" с участием представителей 40 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

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