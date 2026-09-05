Гастрофест "Вкусы России" собрал в Нальчике производителей АПК из 40 регионов

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) впервые принимает гастрономический фестиваль "Вкусы России" с участием представителей 40 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.
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