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Популярный бренд расстроил покупателей непристойными нарядами на Хеллоуин

Популярный бренд расстроил покупателей непристойными нарядами на Хеллоуин

Популярный британский бренд Oh Polly расстроил покупателей непристойными нарядами на Хеллоуин. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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