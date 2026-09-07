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Лавров: склонность к колониализму не дает Западу договариваться честно

Лавров: склонность к колониализму не дает Западу договариваться честно

РИА Новости/Сергей Гунеев Западные страны периодически утрачивают готовность к честному диалогу, предпочитая ультиматумы и унизительные требования, отдающие колониализмом.

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