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Журова допустила, что ЕСПЧ будет рассматривать дело Валиевой много лет

Журова допустила, что ЕСПЧ будет рассматривать дело Валиевой много лет

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы VI—VIII созывов Светлана Журова высказалась о решении фигуристки Камилы Валиевой подать жалобу в ЕСПЧ.

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