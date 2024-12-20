Замерз бачок омывателя? 9 способов его разморозить

Каждый автовладелец знает, что ездить с неисправной системой стеклоомывателей запрещено ПДД. В то же время именно в замерзших бачках чаще всего выходят из строя насосы, поскольку неопытные водители пытаются их все-таки запустить.
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