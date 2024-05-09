Шойгу приказал дать салюты в Москве и ряде других городов России

Исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приказал дать салюты в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов.
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