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В Аргентине футболиста пожизненно отстранили от соревнований за нападение на судью

В Аргентине футболиста пожизненно отстранили от соревнований за нападение на судью

Игрок клуба «Сан-Мигель» Рауль Эрнан Гарсия ударил бокового арбитра кулаком в лицо после свистка в пользу соперника.

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