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Царьград

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Вывели под конвоем с одной сумкой: бойца СВО выдворили из Казахстана

Вывели под конвоем с одной сумкой: бойца СВО выдворили из Казахстана

Бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Сергея выдворили из Казахстана. Ему даже не дали возможности собрать вещи.

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