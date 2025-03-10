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В Белгородской области планируют называть улицы в честь участников СВО

В Белгородской области планируют называть улицы в честь участников СВО

В Белгородской области планируется присвоить улицам имена героев специальной военной операции. Такое предложение губернатор озвучил в ходе еженедельного оперативного совещания регионального правительства.

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