В Белгородской области планируют называть улицы в честь участников СВО

В Белгородской области планируется присвоить улицам имена героев специальной военной операции. Такое предложение губернатор озвучил в ходе еженедельного оперативного совещания регионального правительства.
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