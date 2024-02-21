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Мать Харламова пошла против сына — не желает отпускать Ковальчук

Мать Харламова пошла против сына — не желает отпускать Ковальчук

Неожиданный поворот в отношениях звездной пары всех запутал. Катерина Ковальчук с матерью Гарика Харламова Социальные сетиУже которую неделю публика обсуждает внезапное расставание Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.

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