Дональд Трамп может получить 75% чистой прибыли от криптопроекта World Liberty Financial

Криптопроект Дональда Трампа, World Liberty Financial, опубликовал в четверг 13-страничный документ, описывающий его миссию и распределение токенов, а также указывающий, что кандидат в президенты от Республиканской партии и его семья могут получить 75% чистой прибыли.
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