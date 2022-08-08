Журналист Кушанашвили высказался о проблемах и незавидном положении Волочковой

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что российская балерина Анастасия Волочкова выработала личную стратегию, которую нельзя назвать универсальной для всех.
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