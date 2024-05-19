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Турки Аль эш-Шейх – о поединке Фьюри – Усик: «Бой века. Без сомнений»

«Бой века. Без сомнений. Эта ночь войдет в историю Эр-Рияда», – написал в соцсетях руководитель Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх.

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