В Новосибирске пользователи Windows 11 столкнулись со сбоями после обновления

Речь идет прежде всего об обновлении KB5124008, выпущенном накануне для Windows 11 24H2 и 25H2. Microsoft признала несколько связанных с ним проблем и уже выпустила внеплановые исправления.
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