GTA5 продана тиражом более 200 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – более 65 миллионов T...

GTA5 продана тиражом более 200 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – более 65 миллионовTake-Two Interactive Software объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, относящегося к периоду с апреля по июль 2024 года, также упомянув, что GTA5 и Red Dead Redemption 2 достигли больших рубежей продаж.