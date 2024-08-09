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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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GTA5 продана тиражом более 200 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – более 65 миллионов T...

GTA5 продана тиражом более 200 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – более 65 миллионов T...

GTA5 продана тиражом более 200 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – более 65 миллионовTake-Two Interactive Software объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, относящегося к периоду с апреля по июль 2024 года, также упомянув, что GTA5 и Red Dead Redemption 2 достигли больших рубежей продаж.

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