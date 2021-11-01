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Смольный ведет с «Мишлен» переговоры о совместной маркетинговой кампании. Гид может прийти в город в течение двух лет

Смольный ведет переговоры с «Мишлен» по запуску совместной маркетинговой кампании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

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