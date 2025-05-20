Путин отметил значимость юбилея Центральной музыкальной школы для России

Президент России Владимир Путин поздравил проффесорско-преподавательский состав, учащихся и выпускников Центральной музыкальной школы (ЦМШ) Академии исполнительского искусства с 90-летим, отметив особую значимость юбилея для культурной жизни России, 20 мая сообщает пресс-служба Кремля.
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