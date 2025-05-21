Новые открытия о Юпитере

Согласно нашим современным моделям, планета Юпитер сыграла важную роль в эволюции Солнечной системы. С одной стороны, ее формирование (около 4,6 млрд лет назад) и мощная гравитация, как полагают, сыграли решающую роль в формировании орбитальных траекторий других планет Солнечной системы, ваяя диск газа и пыли, из которого они образовались, и влияя на распределение планетезималей и формирование .