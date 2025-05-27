Боевики Айдара сдаются в плен под видом мертвецов, но российские бойцы не верят спектаклю: Карта специальной военной операции на Украине на 27 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа фронтах Сумской области фиксируется новая тактика украинских боевиков — бойцы националистического батальона «Айдар»* в отчаянной попытке спастись начали имитировать гибель на поле боя.