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В X5 заявили о выплате дивидендов акционерам

Совет директоров сети X5, управляющей магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» рекомендовал общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2024 год с доходностью 17,7 процентов, по 648 рублей за бумагу.

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