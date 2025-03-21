В X5 заявили о выплате дивидендов акционерам

Совет директоров сети X5, управляющей магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» рекомендовал общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2024 год с доходностью 17,7 процентов, по 648 рублей за бумагу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии