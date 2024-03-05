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Автоэксперт Стрельбицкий назвал ошибки, которые совершают весной многие водители

Автоэксперт Стрельбицкий назвал ошибки, которые совершают весной многие водители

Чаще всего весной водители пренебрегают техническим обслуживанием автомобиля. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого.

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