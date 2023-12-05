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Царьград

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Ученые нашли связь между регулярным фитнесом и умственными способностями

Ученые нашли связь между регулярным фитнесом и умственными способностями

Однако тренировки не смогли полностью устранить нарушения двигательной функции.Новое исследование ученых из Могнаша подтверждает, что регулярная физическая активность может играть ключевую роль в поддержании когнитивных функций, особенно при ожирении.

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