Ученые нашли связь между регулярным фитнесом и умственными способностями

Однако тренировки не смогли полностью устранить нарушения двигательной функции.Новое исследование ученых из Могнаша подтверждает, что регулярная физическая активность может играть ключевую роль в поддержании когнитивных функций, особенно при ожирении.
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