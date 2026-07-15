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Агасси о физической форме Джоковича: «Складывается ощущение, будто он что-то скрывает»

Андре Агасси высказался о том, что Новак Джокович не жаловался на физическую форму во время « Уимблдона ».

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