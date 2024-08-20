Два автомобиля столкнулись на плотине ГЭС в Иркутске

Вечером 19 августа на плотине ГЭС в Иркутске произошло ДТП — столкнулись две легковушки. По данным ГУ МВД по региону, 24-летний водитель Renault Duster, следуя с Байкальского кольца в сторону Свердловского округа, врезался в Toyota Vitz, движущуюся в попутном направлении.