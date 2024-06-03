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В Ленобласти по факту травмирования ребенка возбуждено дело

В Ленобласти по факту травмирования ребенка возбуждено дело

Оно заведено и расследуется по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт регионального СУ СК РФ.

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