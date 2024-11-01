Воспаление и потерю обоняния связали с 139 заболеваниями

Обоняние играет важную роль в жизни человека, а его потеря, или аносмия, ассоциируется с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и депрессией, выступая предвестником патологий, что позволяет выявлять их на ранних стадиях.
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