Карелия.ньюс

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На карельской трассе на долгое время введут ограничения движения

Ремонтные работы ограничат движение по федеральной трассе в Карелии. На участке дороги «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-граница с Финляндией с 1 июля на длительный период предусматриваются перерывы в движении продолжительностью от 15 до 35 минут.

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