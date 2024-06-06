«Кабы не Россия, Вайкуле бы так и продолжала до сих пор в шляпке мухомора в своем балагане ноги выше головы задирать и трусами сверкать», — пишут комментаторы в Сети.
«Изыди, просроченная шпрота!» В Сети ответили на новый демарш Вайкуле
Комментарии
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N
Nata
На всех этих юродивых жалелка у народа закончилась.
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5 час.
Александр Денисов
Вот так всегда с артистами, возьмут, слепят из говна, назовут "звездой", а оно как было гавном, так и осталось.
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
Лайта, вы же сделали себе имя и деньги в СССР а не а Латвии Нельзя это забывать и даже хаять Могли бы все свои причуды сегодня на западе пиарить потому как они все про вас не могут знать Насчет пения / даже Пугачевой в Олимпии Парижа посоветовали петь народные песни Тпк что не расстраивайтесь, если в РФ вас будут вспоминать по вашим нарядам и шляпкам
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2 час.
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