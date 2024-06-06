Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Rfvtytd
    Это точно ,сам себе противоречит ,не дели мол народ на сорта и тут же в следующем абзаце уже сам начинает делить😀Дискуссия о «брат...
  • Врам Тавризов
    Лайта, вы же сделали себе имя и деньги в СССР а не а Латвии  Нельзя это забывать  и даже хаять Могли бы все свои прич...«Изыди, просрочен...
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«Изыди, просроченная шпрота!» В Сети ответили на новый демарш Вайкуле

«Изыди, просроченная шпрота!» В Сети ответили на новый демарш Вайкуле

«Кабы не Россия, Вайкуле бы так и продолжала до сих пор в шляпке мухомора в своем балагане ноги выше головы задирать и трусами сверкать», — пишут комментаторы в Сети.

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Комментарии
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N
Nata
На всех этих юродивых жалелка у народа закончилась.
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5 час.
Александр Денисов
Вот так всегда с артистами, возьмут, слепят из говна, назовут &quot;звездой&quot;, а оно как было гавном, так и осталось.
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
Лайта, вы же сделали себе имя и деньги в СССР а не а Латвии  Нельзя это забывать  и даже хаять Могли бы все свои причуды сегодня на западе пиарить потому как они все про вас не могут знать Насчет  пения / даже Пугачевой в Олимпии  Парижа посоветовали петь народные песни Тпк что не расстраивайтесь,  если в РФ вас будут вспоминать по вашим нарядам и шляпкам
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2 час.

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