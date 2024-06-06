«Изыди, просроченная шпрота!» В Сети ответили на новый демарш Вайкуле

Вот так всегда с артистами, возьмут, слепят из говна, назовут "звездой", а оно как было гавном, так и осталось.

ВТ

Врам Тавризов

Лайта, вы же сделали себе имя и деньги в СССР а не а Латвии Нельзя это забывать и даже хаять Могли бы все свои причуды сегодня на западе пиарить потому как они все про вас не могут знать Насчет пения / даже Пугачевой в Олимпии Парижа посоветовали петь народные песни Тпк что не расстраивайтесь, если в РФ вас будут вспоминать по вашим нарядам и шляпкам