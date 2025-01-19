Трамп начнет масштабные депортации мигрантов спустя сутки после присяги

Трамп начнет массовые депортации сразу после инаугурации, пишет Wall Street Journal. По информации источников газеты, первые масштабные рейды против мигрантов запланированы на следующую неделю в Чикаго с участием около 200 полицейских.
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