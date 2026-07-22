Несостоявшиеся торги и пределы прекращения ипотеки: когда спор о залоге превращается в пересмотр судебного акта

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17 июля 2026 года по делу № А53-24687/2023 затрагивает важный вопрос о соотношении последствий несостоявшихся торгов и стабильности судебно установленного статуса залогового кредитора.
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