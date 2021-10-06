Когда мне было три года, меня вычеркнули из своей жизни

5МИНУТКАДети и семьяКогда мне было три года, меня вычеркнули из своей жизни Теплый, осенний вечер, легкий ветерок. Я сижу на крыльце у входа в дом и одеваю свои любимые белые гольфы с помпонами.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина КлючниковаПоступай так, как подсказывает сердце.Kommarik kommarikНИКАК! Забила и забыла! Зачем наводить мосты дружбы, когда тебя вычеркнули из жизни, не понимаю ... А потом окажется, что "папа" при смерти и нужны деньги на его лечение, а у нынешней семьи их нет!Vera DobryaginaПочему я сейчас должна впустить в свою жизнь человека...? А он что - просится? Рассказ на самом интересном оборвался))) Вы уже взрослый человек, если не хотите - не впускайте, и самой наводить мосты не следует. Этот человек для вас не сделал ничего, хотя по факту и является биологическим отцом.ИИринаУшол и ушол. Не нужно возвращаться в прошлое и бередить былые раны. У вас своя семья и не нужно в неё впускать чужих людей.PpatentlilушЕл!ИИринаСпасибо, что заметилиVladimir Finkдаже на суде прежде чем судить кого-то всегда выслушивают ОБЕ!! стороны!! Вы знаете только то что вам сказала ваша мама!! Но чтобы понять истину нужно знать и другую сторону! А значить в любом случаее поговорить с отцом (или уже с его другой дочерью). Только так можно понять почему произошло именно так а не иначе!! Тем более чт ои сама уже не ребёнок, а значить должна понимать, что в любой ссоре виноваты ОБА!! елси папа так поступил, значить были предпосылки - какие?? Не узнав этого потом будешь мучаться всю жизнь!Kommarik kommarikВ ссоре, может, и виноваты оба ... НО папа вычеркнул своего, ни в чем неповинного ребенка, из своей жизни ВООБЩЕ! Где логика в Ваших словах?Елена игрик"...папа вычеркнул своего, ни в чем неповинного ребенка, из своей жизни ВООБЩЕ!" - а что, вычеркивают из жизни всегда в чем-то повинного ребенка или человека? Просто у одного человека меняется жизнь, а дети, повинные (бывают левые) или неповинные, права голоса в принципе не имеют, пока взрослые разбираются, и ровно до тех пор, пока не получат паспорт (на тему фамилии). И? Лучше бы папаша бегал к матери на протяжении всех этих лет, мозги клепал, что он, изволите ли видеть, отец, когда у ребенка уже достойнаая замена отца и у матери мужа была? На кой черт он там был нужен? Уходя - уходи.Насырова НатальяА зачем? У нее есть приемный отец, который ее воспитал как родную. И мосты совершенно не нужны. Человек ушел из семьи не оглянувшись и ни разу не вспомнивший о своем брошенном ребенке. Есть сестренка родная по маме, зачем еще "родня" со стороны. Только раны бередить.Алексей ГигСтранно... её ищет сестра.. единокровная, а это совсем другое дело... С отцом можно не общаться... Но родня... только если есть потребность в чувстве кровного единства...Комментировать
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