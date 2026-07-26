Дональд Трамп добивается выдвижения Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая перенести близкие отношения с главой ФИФА в аппарат организации, который влияет на кадровые назначения, посреднические миссии и дипломатическую повестку.
Трамп добивается выдвижения Инфантино на пост генсека ООН
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Джанни Инфантино удобная для Трампа фигура, которая не скажет нет. Однако сколько политики в выдвижении на пост в ООН, а когда выберут Трамп вздохнёт, а другие поймут, что будет как и было. ООН инструмент США в достижении их целей, но и то считают что пора выходить из неё и прикрыть!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии