Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Трамп добивается выдвижения Инфантино на пост генсека ООН

Трамп добивается выдвижения Инфантино на пост генсека ООН

Дональд Трамп добивается выдвижения Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая перенести близкие отношения с главой ФИФА в аппарат организации, который влияет на кадровые назначения, посреднические миссии и дипломатическую повестку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Джанни Инфантино удобная для Трампа фигура, которая не скажет нет. Однако сколько политики в выдвижении на пост в ООН, а когда выберут Трамп вздохнёт, а другие поймут, что будет как и было. ООН инструмент США в достижении их целей, но и то считают что пора выходить из неё и прикрыть!
Ответить
1 м.