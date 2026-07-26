Трамп добивается выдвижения Инфантино на пост генсека ООН

Геннадий Бережнов

Джанни Инфантино удобная для Трампа фигура, которая не скажет нет. Однако сколько политики в выдвижении на пост в ООН, а когда выберут Трамп вздохнёт, а другие поймут, что будет как и было. ООН инструмент США в достижении их целей, но и то считают что пора выходить из неё и прикрыть!