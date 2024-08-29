«КП»: Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге

Основатель Telegram Павел Дуров уже семь лет не навещал своего отца в Санкт-Петербурге. Валерий Семенович Дуров, доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ, в настоящее время ведет уединенный образ жизни и почти не покидает дом.
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