Обвинение запросило пожизненный срок для главаря РДК Капустина

Обвинение запросило пожизненный срок для главаря «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** и вступившего в РДК актёра «Глухаря» Кирилла Канахина по делу об убийстве жителей в Брянской области.
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