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  • Семенков Александр
    Моральные уроды, продавшиеся за пузырь и дозу, предавшие страну Россию. Нет у них Родины. Таких ублюдков надо судить ...Нет ничего более ...
  • Сергей Зимин
    Россия навряд ли, ты уже изгой. И тебе с этим жить.Это не моя война
  • Семенков Александр
    Аффтор, - мудак конченыйЭто не моя война

Оммаж национальной Идее

Оммаж национальной Идее

У нас в стране прямо у всех перед глазами произошло весьма важное событие. В прямом эфире было продемонстрировано умение российских элит действовать консессуально с единой целью.

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