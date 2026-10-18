Alfa Romeo умеет превращать автомобиль в предмет эмоциональной привязанности. Здесь важны не только мощность, время разгона и максимальная скорость, но и то, как машина выглядит в зеркале заднего вида, как свет скользит по ее кузову и насколько убедительно она стоит на колесах.
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