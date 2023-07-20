Военное обозрение

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Посол России в США прокомментировал решение американских властей о выделении Украине нового пакета военной помощи

Посол России в США прокомментировал решение американских властей о выделении Украине нового пакета военной помощи

Решение администрации США выделить новый пакет военной помощи Украине связан с тем, что планы нанести поражение российской армии на поле боя завершаются провалом.

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