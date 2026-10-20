Проекты музея Херсонеса отметили на кинофестивале и конкурсе «Родная игрушка».Документальный фильм «Херсонесский музей: 1941–1945» стал лауреатом Международного Русского кинофестиваля в номинации «История Отечества» и получил приз зрительских симпатий А семейная настольная игра «Херсонесские раскопки» победила во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка» в номинации «Прототипы игр и игрушек».