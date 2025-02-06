Сговор для продолжения войны: Трампу дали возможность ударить не по России, а по Лондону Ирина ВальковаНедавние заявления Европейского союза о создании трибунала для суда над российским президентом Владимиром Путиным в контексте его предполагаемого «преступления агрессии» продолжают вызывать бурные обсуждения.