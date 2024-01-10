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Bloomberg: администрация Байдена поддерживает конфискацию активов России

Bloomberg: администрация Байдена поддерживает конфискацию активов России

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

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