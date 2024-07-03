СМИ: Байден не собирается выходить из президентской гонки

Президент США Джо Байден на фоне распространяемой в СМИ информации, что 25 законодателей-демократов «в ближайшие несколько дней» намерены призвать хозяина Белого дома сняться с выборов, заявил, что никто его «не выгоняет», и он «никуда не уходит», – сообщает телекомпания CBS.
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