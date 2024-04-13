А что если какое-нибудь судно снесет наш Крымский мост так же, как это случилось в США?

Галина глушкова Наши мосты не сокрушимы! Вспомните, сколько пассажирских турристических лайнеров врезалось в наши мосты? И что? Теплоход разрушен, пассажиры пострадали, а мост на месте в целости и сохранности (не буду статистику приводить). А Крымский мост монолит!

лл лина любимцева Я очень надеюсь, что к Керченскому мосту не подойдет любое судно и кто только пожелает. И что подходы к мосту надежно контролируются.