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А что если какое-нибудь судно снесет наш Крымский мост так же, как это случилось в США?

А что если какое-нибудь судно снесет наш Крымский мост так же, как это случилось в США?

После того как неуправляемый сухогруз протаранил опору моста в Балтиморе, возник закономерный вопрос: – А не может ли то же самое случиться с нашим Крымским мостом? Допустим, кто-то завербует какого-нибудь капитана, тот направит свое судно в опору под аркой.

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Комментарии
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Галина глушкова
Наши мосты не сокрушимы! Вспомните, сколько пассажирских турристических лайнеров врезалось в наши мосты? И что? Теплоход разрушен, пассажиры пострадали, а мост на месте в целости и сохранности (не буду статистику приводить). А Крымский мост монолит!
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12 час.
лл
лина любимцева
Я очень надеюсь, что к Керченскому мосту не подойдет любое судно и кто только пожелает. И что подходы к мосту надежно контролируются.
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10 час.
Анатолий Дутов
Азовское море крайне мелкое и суда с осадкой более 6 метров имеют затруднения в движении по морю, Грузоподъемность тоже в пределах 10 тыс тонн (Мариуполь их может принять, остальные нет). Фарватер в Керчь-еникальском канале узкий и если пойдешь другим пролетом , то просто сядешь на мель.
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6 час.

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